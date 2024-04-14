وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران على خلفية تصريحات المسؤولين في بلادهم ضد العملية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع إسرائيلية رداً على قصف السفارة في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 13:26

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران على خلفية تصريحات المسؤولين في بلادهم ضد العملية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع إسرائيلية رداً على قصف السفارة في دمشق

منذ 15 mins 14 April، 2024
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