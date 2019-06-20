الشيخ شعبان التقى البعريني: “صفقة القرن” تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

عقد الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال شعبان الخميس اجتماعا مع رئيس “التجمع الشعبي العكاري” وجيه البعريني في دارته في عكار شمال لبنان.

واستنكر المجتمعون في بيان لهم “صفقة القرن والورشة الاقتصادية المزمع عقدها أواخر حزيران الجاري والتي تأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للشعب الفلطسيني إلى أرضه وتكريس التوطين في لبنان ودول المنطقة”.

وأكد المجتمعون “رفضهم للاساءة والتحريض الاعلامي من الأطراف كافة وضرورة حفظ المقامات ومنها مقام رئاسة الوزراء أيا كانت الشخصية التي تعتلي سدة هذا المركز الحكومي”.

وطالب المجتمعون “الحكومة مجتمعة بالالتفات الى عكار ومشاريعها”، ورفضوا “كل المزايدات الاعلامية في هذا الاطار”، ودعوا الى “الانماء المتوازن والنظر الى المناطق المحرومة، وعكار أولوية في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام