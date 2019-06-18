الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا ردا على أنشطتها في المياه القبرصية

كلف مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومفوضة السياسة الخارجية والأمن للاتحاد بصياغة إجراءات للرد على الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن “المجلس يعبر عن قلقه إزاء نشاط الحفر غير الشرعي لتركيا في شرق المتوسط ويعبر عن أسفه لعدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي إلى وقف هذا النشاط”.

ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضبط النفس واحترام حقوق قبرص السيادية والامتناع عن أي خطوات من هذا القبيل.

وأضاف المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب تطورات الأوضاع وسيكون مستعدا للرد بشكل مناسب وبالتضامن التام مع قبرص.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد دعت تركيا للتخلي عن خططها لاستثمار حقول الغاز بالقرب من سواحل قبرص الشمالية. وتعتبر قبرص هذه المنطقة جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

من جهتها تصر تركيا على أن أتراك قبرص، وخاصة جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، تمتلك حقوقها في شرق المتوسط.

المصدر: وكالات