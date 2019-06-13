7 من أهم فوائد الفلافل الصحية

معظمنا يحب تناول الفلافل لطعمه اللذيذ، وسعره المعتدل، كما يعتبر من أفضل الأطعمة التي يمكن إدراجها ضمن نظامك الغذائي، إذ له العديد من الفوائد الصحية. نقدم لك في المقال التالي أهم فوائد الفلافل:

1- غني بالبروتينات: يعتبر أساس الفلافل من البقوليات، إذ أنه مصدره الحمص، ونتيجة لهذا يعتبر مصدراً غنياً بالبروتين. يحتوي الفلافل على مستويات عالية من البروتين والمعادن، إلا أنه في المقابل منخفض الدهون.

هذا الأمر جعل له العديد من الفوائد الصحية، حيث يتم استخدام البروتين في الجسم بهدف:

-تصليح وبناء الأنسجة

-صناعة الانزيمات والهرمونات

-بناء العظام والعضلات.

ومن المهم تناول البروتين من مصادره المختلفة، لأن الجسم غير قادر على تخزينه.

2- يحتوي على الدهون الصحية: كما ذكرنا فإن مستوى الدهون قليل في الفلافل، ولكنه يحتوي على كمية جيدة من الدهون الصحية. عادة حينما نتناول الفلافل نقوم بإضافة اللبن والخبز وبعض الخضراوات له، مما يزيد من فوائدها الصحية للمتناول.

الدهون الصحية تنعكس بشكل إيحابي على صحة الإنسان، فهي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم ورفع الجيد، وبالتالي حماية القلب وتعزيز صحته.

3- يحافظ على مستويات السكر في الدم: لا يرتبط تناول الفلافل بالشعور المفاجئ بالطاقة، التي تختفي بسرعة كبيرة أيضاً، مثل تلك المرتبطة بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. هذا الأمر من شأنه أن يحافظ على مستوى السكر في الدم بالشكل الطبيعي ويجنبك التعب والإرهاق المترافق للحالة السابقة.

فالفلافل يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، التي تمدك بالطاقة بشكل تدريجي، كما تشعر بالشبع لفترة أطول لان جسمك يحتاج لوقت أطول لهضمه.

4- مصدر للحديد: من أهم فوائد الفلافل أنه يعتبر مصدراً غنياً بالحديد المهم للصحة. فجسم الإنسان يحتاج إلى الحديد من أجل انتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تعمل على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

بالتالي في حال عدم تناول مصدر عالي بالحديد، ونقص مستوياته في الجسم، تكون كمية خلايا الدم الحمراء أقل في الجسم مما يتسبب في خلل في الأنسجة والعضلات بسبب نقص الأكسجين، ويكون الإنسان عرضة للإصابة بمرض فقر الدم.

5- يعزز صحة الإناث:هل فكرت من قبل ان تناول الفلافل من شأنه أن يعزز صحة الإناث بشكل عام؟ هذا الأمر يتم من خلال:

خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

التقليل من هبات الحرارة التي تتعرض لها الإناث والمترافقة مع انقطاع الطمث

الحماية وخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

هذه الفوائد كلها تأتي نتيجة غنى الفلافل بمضادات الأكسدة الضرورية والمهمة للصحة.

6- عالي بالألياف الغذائية: مثلما أسلفنا سابقاً، فإن الفلافل غنية بالألياف الغذائية، الأمر الذي يجعل لها العديد من الفوائد الصحية، أهمها:

-التقليل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة

-الحماية من أمراض القلب

-خفض خطر الإصابة بمرض السكري

-تعزيز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي ككل

-الشعور بالشبع لفترة أطول.

7- منخفض السعرات الحرارية: يعتبر الفلافل من الاطعمة منخفضة السعرات الحرارية مقاربة بالأطعمة الأخرى، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن. بالرغم من فوائد الفلافل الصحية المتعددة، إلا أنه من المهم عدم الإكثار من تناوله، إذ أن طريقة الطهي المستخدمة في إعداده (القلي) قد تحمل بعض الأضرار.

المصدر: ويب طب