تركيا: خطاب واشنطن بخصوص “إف-35” لا يتناسب مع روح التحالف

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، أن اللغة المستخدمة في خطاب أرسلته واشنطن إلى أنقرة بخصوص إبعادها عن برنامج مقاتلات “إف-35” لا تتناسب مع روح التحالف بين البلدين.

وجاء في خطاب القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي، باتريك شاناهان، لنظيره التركي، أن تركيا ستحرم من برنامج “إف-35” إلا إذا غيرت أنقرة خططها وتخلت عن شراء منظومة دفاع صاروخي روسية من طراز “إس-400”.

ونقلت وزارة الدفاع عن أكار قوله إن تركيا تُعد ردا على الرسالة وإنها سترسلها إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأضاف أنه سيهاتف شاناهان يوم غد الخميس.

ولم يستغرق تنفيذ واشنطن لتهديدها بوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف- 35 الكثير من الوقت.

وتركيا والولايات المتحدة منضويتان في حلف شمال الأطلسي، وتعتبر تركيا الجناح الشرقي لهذا الحلف المتبقي من عهد الحرب الباردة.

وبعد أيام من إمهالها أنقرة حتى نهاية تموز المقبل للتخلي عن صفقة منظومة إس-400 الروسية، أعلن البنتاغون إيقاف تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، ومواصلة العمل لإنهاء المشاركة التركية كليا في برنامج مقاتلات إف-35 ما لم تغير أنقرة سياستها.

المصدر: رويترز