السفارة الفرنسية: إرساء حاملة المروحية البرمائية Dixmude والفرقاطة Guépratte في بيروت الخميس

أعلنت السفارة الفرنسية في بيان انه “إبتداء من يوم الخميس 13 حزيران سترسو حاملة المروحية البرمائية Dixmude والفرقاطة Guépratte في بيروت لبضعة أيام”.

وأشار البيان الى انه “بعد إرساء السفينتين، سيتم تنظيم مناورة جوية- بحرية وبحرية، في المياه اللبنانية وعلى الأراضي اللبنانية. تهدف هذه التمارين إلى الارتقاء بكيفية القيام بأعمال مشتركة بين القوات المسلحة الفرنسية واللبنانية. سيسمح انتشار هاتين السفينتين الحديثتين والمتعددة الاستخدامات بتوفير التدريب وتبادل الخبرات في سياق تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجال الدفاع، لا سيما في المجال البحري”.

واوضح بيان السفارة “ان تمرين “الأرز الأزرق” يعتبر جزءا من الإطار الأوسع لتعزيز التعاون مع لبنان في مجال الدفاع، وهو أحد شركاء فرنسا الرئيسيين في المنطقة، يترجم هذا التعاون العسكري من خلال توفير المعدات والتدريب والتمارين مثل “الأرز الأزرق”.

واكدت السفارة ان “فرنسا تقف إلى جانب لبنان في تدعيم آليته الدفاعية وتساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في معركتها ضد الإرهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام