أحكام نهائية بالسجن 25 عاما على 22 متهما في مصر بينهم مفتي الاخوان

ايدت محكمة النقض المصرية الاثنين أحكاما نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 متهما، بينهم مفتي جماعة الاخوان المسلمين عبد الرحمن البر والقيادي في الجماعة صلاح سلطان بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت اعلاميا باسم “احداث مسجد الفتح”.

وقال مسؤول قضائي “أيدت النقض معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان وعبد الرحمن البر، مفتي الاخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد”.

وتعود القضية التي تشمل 315 متهما إلى يومي 16 و17 آب/أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين في القاهرة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي والذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو من العام نفسه.

كذلك، اوضح المسؤول ان المحكمة ايدت معاقبة 17 متهما بالسجن 15 عاما، و54 متهما بالسجن عشرة أعوام، و222 متهما بالسجن خمسة أعوام.

واضاف أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ”ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية