وفد من “لجنة الاسير سكاف” جال شمالا للتهنئة بـ”عيد الفطر”

أعلنت “لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف”، في بيان أن وفدا منها برئاسة جمال سكاف جال على قيادات سياسية وحزبية في الشمال للتهنئة بعيد الفطر.

ومن ضمن زيارته، زار الوفد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح في بنهران الكورة، مقدما التهنئة بالعيد، واستنكر الطرفان “ما حصل ليلة العيد من اعتداء سافر على الجيش والقوى الأمنية”.

وختم الوفد زيارته، بزيارة داررة الأمين العام لـ”حركة التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال شعبان في طرابلس، حيث استنكر سكاف وشعبان “الجريمة الإرهابية التي استهدفت الجيش الوطني اللبناني والقوى الأمنية في طرابلس التي ستبقى عصية على القوى الظلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام