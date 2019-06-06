الداخلية المصرية:مقتل 14 شخصا يشتبه بتورطهم في اعتداء سيناء الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ليل الأربعاء الخميس مقتل 14 “عنصرا إرهابيا” خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبه بهم بتورطهم في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش واستهدف الأربعاء عناصر أمن مصريين في محافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل ثمانية منهم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه خلال مطاردة القوى الأمنية ل”عناصر إرهابية متورطة في مهاجمة” مجموعة أمنية جنوب مدينة العريش الأربعاء، حددت مكانهم في منزل مهجور في منطقة العريش، وأضاف البيان “أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14” منهم.

واشار البيان الى العثور في المكان على “14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين”.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء أن “عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر الأربعاء كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين”.

وتبنى داعش الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ووقع الهجوم باكرا صباح الأربعاء في منطقة تشتبه السلطات بأن التنظيم يسعى لإقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق.

وتنفذ السلطات منذ شباط/ فبراير 2018 عملية واسعة “لمكافحة الإرهاب” في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية