وزير البيئة: لمنع التعديات على محمية المنصوري الشاطئية

قال وزير البيئة في الحكومة اللبنانية فادي جريصاتي إنه “بعد تلقيه شكاوى عن تعديات على محمية المنصوري الشاطئية، بكتاب الى وزيرة الداخلية ريا الحسن يتمنى فيه “الإيعاز الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي في منطقة المنصوري- قضاء صور، بتسيير دورية الى هذه الحمى ومنع دخول سيارات ATV والدراجات النارية الى حرمها”.

وطالب جريصاتي “بمنع سرقة الاسيجة الحديدية التي تستخدم لحماية أعشاش السلاحف البحرية على الشاطئ”، وأكد على “الطلب من المنتجع المجاور للحمى عدم استخدام الانارة البيضاء لأن استخدامها يؤدي الى إخافة وهروب السلاحف وتضليل صغارها وهي تتجه نحو البحر واللجوء الى استخدام الانارة الحمراء أوالخضراء علما ان الانارة الحمراء هي الافضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام