كرزاي وممثلون عن “طالبان” يبحثون في موسكو إحلال السلام في أفغانستان

يبحث سياسيون أفغان بقيادة الرئيس السابق حامد كرزاي وممثلون عن مكتب حركة “طالبان” في قطر سبل إحلال السلام في أفغانستان.

وأوضح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف أن المباحثات ستعقد يوم الثلاثاء على هامش الفعاليات القادمة في موسكو، بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية الأفغانية مع روسيا.

وقال كابولوف: “مثل هذا الاجتماع سيعقد.. لقد دعونا كلا من طالبان والسياسيين الأفغان لحضور اجتماع رسمي مكرس للذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية.. لديهم الحق والرغبة في التواصل بعد ذلك، وستتاح لهم هذه الفرصة”.

وأضاف كابولوف: “لا أعرف إن كانت هذه اللقاءات ستكون مفاوضات أو مجرد مناقشات مستقبلية حول سبل إحلال السلام في أفغانستان”.

المصدر: وكالات