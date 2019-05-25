مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 25-5-2019

وذكِّرْهُم بايام الله، وان كانت عصيةً على النسيان.. فهي اولُ ثمارِ العطاءِ الطويل، واولُ مساراتِ النصرِ الجزيل، الذي اَقفَلَ بواباتِ الهزائمِ والخيبات..

وذكِّرْهُم، فنصرُ أيارَ حاضرٌ في وِجدانِ الامةِ العصيةِ على صفقاتِ التجار..

في عيدِ المقاومةِ والتحريرِ لن يدخُلَ لبنانُ الزمنَ الاسرائيليَ ولا الاميركي، وسيبقى عندَ معادلاتِ النصرِ والقوةِ كما أكدَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله.

معادلاتٌ حاضرةٌ لاستعادة مزارع شبعا، وعند ترسيمِ الحدودِ، وحقنا بالنفطِ والغاز، يعرفُها الاسرائيليون والاميركيون، ويتمسكُ بها القادةُ اللبنانيونَ قال الامينُ العامُّ لحزبِ الله ..

معادلاتٌ ستقفُ بوجهِ التوطينِ الذي عادَ ليُحرِكَهُ بقوةٍ مؤتمرُ البحرينِ على طريقِ صفقةِ القرن، واللبنانيونَ كما الفِلَسطينيونَ معنيونَ بعَقدِ لقاءاتِ على اعلى المستوياتِ لوضعِ خُطةٍ مشتركةٍ بوجهِ الخطرِ الزاحفِ الينا..

خطرُ النزوحِ السوري الذي يستثمرُه الاميركيُ والغربيُ وبعضُ الخليجيِ في ميزانهِ السياسيِ لا الانساني، نبَّه اليهِ السيدُ نصر الل، رابطاً محاولةَ تعطيلِ العودةِ بالانتخاباتِ الرئاسيةِ السوريةِ المقبلة، داعياً اللبنانيينَ الى عدمِ الرضوخِ لاَهواءِ الاميركي ..

لا رضوخَ للواقعِ الماليِ والاقتصادي، وموقفُ حزبِ الله من مكافحةِ الهدرِ الماليِ والفسادِ استطاعَ ايجادَ مُناخٍ وطنيٍ في البلاد، لدينا الكثيرُ من الملفاتِ التي قَدَّمنا بعضَها وسنقدمُ بعضَها الاخرَ الى القضاءِ بعدَ الانتهاءِ من مناقشةِ الموازنة..

موازنة كان نقاشُها اولويةً لدى حزبِ الله، فأدى دورَهُ بصمتٍ بعيداً عن الاعلام، وافقَ على بنودٍ، واعترضَ بشدةٍ على اخرى تطالُ الفئاتِ الفقيرة، لكنهُ لن يُعرقِلَ اصدارَها من مجلسِ الوزراءِ أكد السيدُ نصر الله، وينتظرُ نقاشَها في مجلسِ النواب..

المصدر: قناة المنار