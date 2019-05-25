المفتي قبلان هنأ بعيد التحرير: هذا يوم كل لبنان

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في تصريح لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أنه “من آمن وسلم وأعد بما أمكنه، كان حقا على الله نصره، وهو قول الله تعالى (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)، بمدلولات هذه الآية المباركة، نعيش الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث نصر الله المؤمنين الذين عاهدوا ربهم وصدقوا فكان لهم ما أرادوا، من عزة وكرامة وانتصار على عتاة هذا الزمن وطغاته أميركا وإسرائيل. إنه يوم مجيد طرزته المقاومة بدماء شهدائها الأبرار، وسطرته بأحرف من نور على صفحات التاريخ، فغدا مشغلا يهتدى وسبيل حق يحتذى”.

أضاف: “إنه يوم التحرير، يوم دحر العدوان، به ومن خلاله نهنئ اللبنانيين بعظمة هذا التاريخ، ونتوجه إليهم جميعا لنقول لهم: هذا يوم كل لبنان، هذا يوم كل مسلم ومسيحي حر، هذا يوم السيادة والاستقلال، فلنكن فيه معا وجنبا إلى جنب مع مقاومتنا وجيشنا في مواجهة التحديات والاستهدافات، وفي معركة بناء الدولة، دولة المواطنة والأهلية والكفاءة، لا دولة الفساد والصفقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام