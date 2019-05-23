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May 23 2019 - 11:10

الطقس غدا الجمعة غائم مع غبار في الاجواء وارتفاع إضافي بالحرارة

منذ 12 mins 23 May، 2019
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتبدأ الحرارة بالإنخفاض وترتفع نسبة الرطوبة.

–  الحالة العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) كما تنخفض نسبة الرطوبة.

–  الجمعة:غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتبدأ الحرارة بالإنخفاض وترتفع نسبة الرطوبة.

–  السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

–  الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من من 23 الى 38 درجة، فوق الجبال من 22 الى 37 درجة، في الارز من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 40 درجة.

–  الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

–  الانقشاع: جيد.

–  الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و60 %

–  حال البحر: منخفض الموج

–  حرارة سطح الماء: 22 درجة.

–  الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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