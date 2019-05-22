الرئيس بري: تقدم واضح حول ترسيم الحدود ومتفائل بانتصار الموقف اللبناني

نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي اليوم ان اجواء المباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير ديفيد ساترفيلد حول ترسيم الحدود البحرية إيجابية، وان هناك تقدما واضحا في هذا المجال، مشيرا الى الموافقة على الورقة اللبنانية.

وأعرب بري عن تفاؤله، معتبرا ان “وحدة الموقف اللبناني كان لها الدور الأساسي في هذا التطور الإيجابي، وأنا متفائل بانتصار الموقف اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي”.

وقال: “ربما الأسبوع المقبل يأتينا الجواب عن مجمل الورقة اللبنانية، ونحن نتابع الموضوع”.

وفي ملف الموازنة نقل عنه قوله: “نحن نتنظر هذه الموازنة التي تأخرت أصلا، وكما عبرت مرارا فإن المجلس سيقوم بواجباته، وقد أعطيت التوجيهات لدرسها بوتيرة سريعة لإنجازها في لجنة المال خلال شهر”.

وتناول نتائج اللقاءات التي أجراها وفد كتلة “التنمية والتحرير” حتى الآن مع الكتل النيابية حول صيغة اقتراح قانون الانتخابات الذي أعدته الكتلة، مشيرا الى أن “الملاحظات إيجابية وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم”.

وحض بري النواب على تقديم الأسئلة والاستجوابات في شأن أي ملف يتعلق بالفساد والهدر وقضايا أخرى.

وكان استقبل في اطار لقاء الاربعاء النواب: علي بزي، سليم عون، هادي ابو الحسن، انور الخليل، قاسم هاشم، فادي علامة، حكمت ديب، أمين شري، ايوب حميد، محمد خواجة، هاني قبيسي، الوليد سكرية، حسين جشي، ياسين جابر، ابراهيم عازار، عدنان طرابلسي، علي خريس، مصطفى الحسيني، غازي زعيتر، ميشال موسى، علي المقداد، عناية عزالدين وجهاد الصمد.

من جهة أخرى، تلقى بري برقية تهنئة بشهر رمضان من كل من: الرئيس الاريتيري اسياس افورقي، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

المصدر: الوكالة الوطنية