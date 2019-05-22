انخفاض سعر البنزين والغاز وارتفاع سعر الديزل اويل

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان وسعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر صفيحة الديزل اويل 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 27600 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 اوكتان 27000 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل للمركبات 19100 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14100 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار تراجعا بسيطا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 72,18 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام