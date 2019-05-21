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May 21 2019 - 18:42

مصر: مقتل 16 مسلحا في شمال سيناء باشتباكات مع الشرطة

منذ 21 mins 21 May، 2019
علم مصر
عربي وإقليمي - مصر

قتل 16 مسلحا في اشتباكات مع الشرطة بمدينة  العريش عاصمة شمال سيناء، بحسب ما أعلنت الثلاثاء وزارة الداخلية المصرية.

وقالت الوزارة في بيان لها “تم القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية في توقيت متزامن بالعريش ومصرع 16 من عناصرهما”، وأضافت أنه “عثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات وأنهم كانوا يخططون لسلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وإستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش”.

وأوضحت الوزارة أن “مواجهات مسلحة حدثت مع العناصر الارهابية ما أسفر عن مصرع 16 منهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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