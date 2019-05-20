الشيخ قاسم عرض مع كوبيش التطورات محليا واقليميا وحمل أميركا واسرائيل مسؤولية التصعيد والتوتر في المنطقة

استقبل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، بحضور مسؤول العلاقات الدولية في الحزب السيد عمار الموسوي. وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتطورات على الصعيدين المحلي والاقليمي.

وحمّل سماحته “كلا من الولايات المتحدة واسرائيل المسؤولية عن حال التصعيد والتوتر في المنطقة”، وقال: “إن اللغة المستخدمة من قبل هذه الجبهة هي لغة التهديد والحرب، ومن شأن ذلك أن يدفع بالأمور إلى حافة المواجهة”.

ودان الشيخ قاسم “الخطة الاميركية ـ الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن”, مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني ومعه كل المؤمنين بقضيته المقدسة لن يسكتوا وسيقفون بمواجهة هذه المؤامرة بكل ما اوتوا من قوة”.

من جهة أخرى، أكد قاسم أن “حزب الله يعمل مع كل الأفرقاء اللبنانيين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتوازن المالي والتعافي الاقتصادي”، وقال: “إن قوة حزب الله وجاهزيته ليستا سوى من أجل حماية لبنان وأراضيه وثرواته، وإن الجميع يشهد على الدور الذي لعبه حزب الله في تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي من جهة، ومن الارهاب التكفيري من جهة اخرى، وذلك في إطار وحدة الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية