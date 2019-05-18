العثور على جثة متسلق جبال إسباني مفقود منذ 30 عاما

اكتشفت السلطات الأرجنتينية جثة يُعتقد أنها تعود لمتسلق إسباني اختفى قبل 30 عاما في الجبال الواقعة بالمنطقة الغربية من البلاد.

وقال أليخاندرو ألونسو نائب مفوض الشرطة وأحد أفراد دورية إنقاذ بشرطة ميندوزا شاركت في انتشال الجثة أمس الجمعة: ” ربما زلت قدمه أو سقط في مرحلة ما أو دفعته الرياح وسقط في النهر الجليدي”.

وأضاف أن صاحب الجثة كان يحمل حقيبة على ظهره بها وثائق، ولكن لا يمكنه كشف معلومات أكثر لأن عملية التأكد من هوية هذا الشخص تباشرها شرطة الأدلة الجنائية مستخدمة عينات من الحمض النووي من أفراد أسرته.

وأشار ألونسو إلى أن صاحب الجثة: “كان يرتدي ملابس تسلق الجبال ونوع من المعدات الإسبانية، وكانت الملابس التي يرتديها تتماشى مع تلك الفترة.. وكانت الجثة مطروحة داخل النهر الجليدي منذ فترة طويلة”.

وشاهد رجل الجثة أثناء سيره بمنطقة جليدية قرب بلدة بوتريليوس في إقليم ميندوزا بجبال الأنديز. وقال رجل إنقاذ إن السلطات ستستخدم اختبار الحمض النووي للتأكد من هوية صاحب الجثة.

المصدر: رويترز