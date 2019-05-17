ممثل ايران في شؤون افغانستان يلتقي اشرف غني

بحث مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون افغانستان “محمد ابراهيم طاهريان فرد” خلال لقائه في كابل،الرئيس الافغاني “اشرف غني” سبل تنمية العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء سبل تنمية العلاقات الثنائية والوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وافغانستان والقضايا الاقتصادية والانتخابات الرئاسية المقبلة في افغانستان والقضايا الامنية.

وحضر هذا اللقاء سفير ايران في كابل “محمد رضا بهرامي”، ومستشار الامن الوطني الافغاني “حمدالله محب”.

كما التقى “طاهريان فرد” في اطار لقاءاته مع المسؤولين الافغان، الرئيس السابق “حامد كرزاي”، وبحث معه عملية السلام في افغانستان.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني، “محمد جواد ظريف”، كان قد عين سفير ايران السابق في انقرة “محمد ابراهيم طاهريان فرد” مساعدا خاصا لوزير الخارجية لشؤون افغانستان.

وشغل “طاهريان فرد” في السابق، منصب سفير ايران في كل من افغانستان، البوسنة، باكستان، طاجيكستان وکرواتيا،كما تولى منصب مدير التخطيط والدراسات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الايرانيين خارج البلاد.

المصدر: وكالة فارس