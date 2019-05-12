اللواء سلامي: اميركا غير قادرة ولا تجرؤ على شن حرب ضد ايران

نقل نائب بالبرلمان الايراني عن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، قوله بأن أميركا غير قادرة ولا تملك الجرأة على شن الحرب ضد ايران، كما ان ارسال حاملة الطائرات الاميركية للمنطقة بمثابة حرب نفسية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به النائب في مجلس الشورى الاسلامي محمد علي بورمختار الذي اشار الى حضور اللواء سلامي اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاحد وقال، انه في هذا الاجتماع الذي حضره القائد العام لقوات حرس الثورة اللواء حسين سلامي وقادة القوة البرية الجوفضائية والشؤون البرلمانية للحرس الثوري، قدم اللواء سلامي تقريرا حول برامجه القادمة للنواب.

واضاف النائب بورمختار، ان اللواء سلامي اكد بان ارسال حاملة الطائرات من قبل اميركا للمنطقة ليس سوى حرب نفسية تسعى اميركا من ورائها لتخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب.

وتابع النائب في مجلس الشورى، ان قائد الحرس الثوري قال بأن الحرب الاميركية ضد ايران غير ممكنة لان اميركا لا تملك القدرة والجراة على شن الحرب ضد ايران، وما يمنع ذلك هو قوة قواتنا المسلحة من جانب ونقاط الضعف لحاملات الطائرات الاميركية من جانب اخر، لذا فان اميركا لن تقدم على مثل هذه المخاطرة.

المصدر: فارس