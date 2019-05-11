“الجبهة الشعبية”: من حق الشعب الفلسطيني ومقاومته الدفاع عن نفسه بكل الأشكال

اكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” على “حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن نفسه وممارسة كل أشكال المقاومة”، ووجهت “التحية للجهد الكبير لدور غرفة العمليات المشتركة في مواجهة العدوان”.

وشددت الجبهة في بيان لها السبت على “إدانتها لسياسات أميركا العدوانية في المنطقة والعالم وعلى حق الشعوب والدول المستهدفة في مواجهتها حفاظا لحقوقها وسيادتها وثرواتها وتقرير مصيرها بيدها”.

وعبرت الجبهة عن “تقديرها للموقفين الروسي والصيني، الداعمين للشعب الفلسطيني وحقوقه المقرة من قبل الشرعية الدولية، في الدولة وتقرير المصير”.

المصدر: فلسطين اليوم