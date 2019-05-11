مهرجان “على طريق القدس” في برج البراجنة

ولأن فلسطين هي أم البدايات والنهايات وفي اجواء ذكرى العودة نظم ملتقى الألوان الفني وملتقى طيف مهرجان فلسطين الدولي الخامس للثقافة والفنون بعنوان “على طريق القدس” برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة وبلدية برج البراجنة بالتعاون مع الحملة العالمية للعودة ومركز رواسي-فلسطين .

البداية كانت مع النشيدين اللبناني والفلسطيني ومن ثم كان التقديم للحكواتية سارة قصير حيث القت على الحضور بعض الحكايات المرتبطة بالمناسبة .

كلمة بلدية برج البراجنة القاها نائب رئيس البلدية زهير جلول نيابة عن رئيس البلدية عاطف منصور اشار فيها الى اهمية دعم الانشطة الفنية المتعلقة بالقدس وفلسطين في مواجهة كل ما تتعرض له من استهداف ومحاولات لتغيير هويتها .

ومن بعدها كانت كلمة على الشاشة من غزة لمدير مؤسسة رواسي فلسطين ورئيس ادارة المهرجان فايز الحسني حيث شكر كل المشاركين في انجاح هذا المهرجان،مؤكدا على استمراريته ،مشيرا الى ان المهرجان في غزة كان من ميدان مسيرات العودة .

ومن بعده كانت أناشيد ثورية للفنان وسام حمادة .

وتلاه كلمة المنسق العام للحملة العالمية للعودة الى فلسطين سماحة الشيخ يوسف عباس الذي لفت الى اهمية الفن وتأثيره وأهمية توجيه الحالة الثقافية العالمية لمركزية الصراع العربي الاسرائيلي.

ومن ثم كانت كلمة رئيس ملتقى الألوان الفني ورئيس لجنة المهرجان الدولي في لبنان محمد علوش وقال ليس غريبا ان تعيش فلسطين في نبض الفنانين وابداعهم مشيرا الى المشاركة الواسعة من كل مناطق لبنان في هذه النسخة من المهرجان وتنوع الاعمال والتنقيات الفنية المستخدمة .

من جهته اكد النائب حمادة على دور الثقافة والفن في مواجهة الهجمات الشرسة على محور المقاومة والقدس وفلسطين ،وحيا الفنانين المشاركين وكل من ساهم في انجاح المهرجان وقال عندما نقدم فنوننا نقدم مستقبلنا القادم والكثير من الثورات نشأت بفضل الفنون في منطقة أو بأخرى ، لم يعد الفن اليوم هو نقل للواقع علينا ان نعلم أن الفن هو خلق لواقع نريده ونطمح ان يتحقق ،وقرار العودة بيدنا وليس بيد أحد آخر .

ومن ثم قدمت دروع تذكارية للنائب ايهاب حمادة والشاعر محمد علوش والفنان احمد عبد الله والفنان وسام حمادة والحكواتية سارة قصير ووزعت الشهادات التقديرة على الفنانين المشاركين .

واختتم الحفل بجولة على المعرض التشكيلي حيث عبّرت الاعمال عن المقاومة والعودة والحنين الى فلسطين .

المصدر: قناة المنار