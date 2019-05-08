إستقالة الوزراء في الاردن تمهيدا لتعديل حكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2019 - 12:32

إستقالة الوزراء في الاردن تمهيدا لتعديل حكومي

منذ 28 mins 8 May، 2019
علم الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

قدم وزراء الحكومة الاردنية الاربعاء إستقالاتهم الى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب. حسبما أفاد مصدر رسمي اردني.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان “الوزراء يقدمون إستقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز”.

ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن “التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة. التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات. وإنجاز أولويات الحكومة وخططها”.

والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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