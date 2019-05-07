موظفو مستشفى فتوح كسروان الحكومي يعتصمون اليوم: متضامنون مع زملائنا في سائر المستشفيات الحكومية للحصول على مستحقاتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2019 - 11:27

موظفو مستشفى فتوح كسروان الحكومي يعتصمون اليوم: متضامنون مع زملائنا في سائر المستشفيات الحكومية للحصول على مستحقاتنا

منذ 33 mins 7 May، 2019
مستشفى فتوح كسروان الحكومي
لبنان

أكدت لجنة المتابعة في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار في بيان “التضامن اليوم مع الاعتصام في المستشفيات الحكومية كافة، للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب لجميع موظفي المستشفيات الحكومية والطلب من وزارة الصحة العامة الافراج عن المستحقات والمساهمات المالية وإحالتها الى وزارة المال لحل الازمة التي تضرب اكثرية المستشفيات الحكومية بالاضافة إلى تدخل فوري من قبل وزارتي الصحة العامة والمالية لحل ازمة الرواتب في اكثر من مستشفى (صيدا، جزين، حاصبيا، سير الضنية، إهدن وبعبدا). مع تأكيد التضامن الكامل مع زملائنا موظفي مستشفى صيدا الحكومي لما يتعرضون له من ضغوط ودعاوى لمنعهم من التحرك والاعتصام وللمطالبة بحقهم بالعيش بكرامة وقبض الرواتب المتأخرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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