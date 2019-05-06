الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري

أفرجت الإمارات الاثنين عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، كانت تحتجزه منذ نهاية الشهر الماضي بعد أن دخل مياهها الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن “الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الزورق هم عسكريون، اثنان منهم قطريان هما ملازم أول محمد حسم الهيل ووكيل عريف سعيد ناصر المري والاثنان الآخران فلسطيني وهندي”.

وذكرت وسائل إعلام قطرية في وقت سابق أن “الدوحة ناشدت المجتمع الدولي للضغط على الإمارات للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية وتحرير أفراد طاقم الصيد وإعادة القارب وأية ممتلكات محتجزة”.

المصدر: روسيا اليوم