مصر تسلمت غواصة ألمانية ثالثة

تسلمت مصر، اليوم، ثالث غواصة ألمانية من طراز “209/ 1400 من أصل 4 غواصات متفق عليها، في احتفال حضره قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، بحسب بيان للجيش المصري.

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”: “احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43 209/1400”.

وأضاف أن “هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذا لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف الى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن”.

وقال خالد بحسب البيان إن “تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من جبه التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر”.

وكانت مصر تسلمت غواصتين من الطراز نفسه عام 2017.

ومنذ العام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية، خصوصا عبر شراء 24 مقاتلة فرنسية من طراز “رافال”، وفرقاطة بحرية متعددة المهمات من طراز “فريم” بقيمة تتجاوز 5,2 مليارات يورو، بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز “ميسترال” بنحو 950 مليون يورو.

المصدر: وكالات