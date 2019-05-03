كيف تعامل البنك المركزي الايراني مع الضغوط الأمیركیة؟؟

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عبد الناصر همتي، الآلیات المتخذة من قبل البنك المركزي لاحباط الضغوط الأمیركیة، وكذلك السیطرة على سوق العملة الصعبة وكبح جماح التضخم.

وكتب همتي في صفحته الخاصة على موقع انستغرام اليوم الجمعة، ان البنك المركزي الايراني اتخذ الاجراءات التالیة لمواجهة الضغوط الأمیركیة وإحباطها:

1- بذل الجهود للحفاظ على الإستقرار النسبي في سوق صرف العملة الأجنبية عبر تفعیل سوق منوعة للعملة الصعبة والإرتقاء بأداء منظومة “نیما” المالیة وضمان إستقرار توازن العملة الصعبة.

2- تنظیم سیاسات سوق العملة الصعبة في سیاق النهوض بحجم الصادرات غیر النفطیة والنفطیة وعودة العملة الصعبة الى منظومة الإقتصاد في البلاد.

3- توفیر العملة الصعبة اللازمة للسلع الأساسیة وذلك في اطار سیاسة الحكومة لدعم الشرائح الفقيرة.

4- تفعیل عملیات السوق الهادفة للسیطرة على قيمة الأوراق المالیة والتحكم في الأسعار ومساعدة الحكومة في إصدار سندات الخزینة.

5- توفیر السیولة المالية ورأس المال المتداول للحفاظ على الإنتاج وإزدهاره من خلال النظام المصرفي في إطار البرامج المحددة للسیطرة على نمو السیولة.

6- إنشاء آلیة مالیة مشتركة مع دول الجوار والدول الصدیقة وإقامة العلاقات بین وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، والجمارك مع المصرف المركزي الايراني من اجل الإستیراد عن طریق مقایضة السلع.

المصدر: وكالة فارس