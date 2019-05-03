تعرف على أغرب 12 شيئا يملكها أغنى رجل في العالم

يسعى الكثيرون من الأغنياء لإقتناء أشياء خاصة تميزهم عن غيرهم، وتساعدهم أموالهم على توفير هذه الأشياء.

نشر موقع “Gadgets Now” الأمريكي، 12 شيئا يملكها أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

1- منزل بـ11 غرفة نوم و25 حماما: المنزل الذي يملكه بيزوس يقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي كان في السابق متحفا للنسيج، ليحصل عليه بمبلغ وصل لـ23 مليون دولار في عام 2016.

المنزل يخضع حاليا لأعمال الصيانة والترميم، وسيحتوي على 11 غرفة نوم و25 حماما و 5 غرف استقبال ومصعدين.

2- 3 شقق فاخرة في أرقى أحياء نيويورك: الشقق الثلاث المتصلة مع بعضها تصل مساحتها لـ10 آلاف متر مربع، ويبلغ سعر الشقة الواحدة حوالي 17 مليون دولار.

3- قصر في هوليود: يمتلك بيزوس قصرا في منطقة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، على الطراز الإسباني.

4- مزرعة بمساحة 30 ألف فدان في تكساس.

5- مقر أمازون: يقع مقر أمازون، المملوكة لبيزوس، في سياتل، على امتداد 4 أبنية في وسط المدينة، وتصل قيمته الى 4 مليارات دولار.

6- منزل على بحيرة سياتل: اشترى بيزوس هذا العقار في عام 1998، مقابل 10 ملايين دولار، ويقع المنزل بالقرب من منزل مالك شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس.

7- سيارات غير فاخرة: يملك سيارتين متواضعتين للغاية من نوع هوندا أكورد وشيفروليه بليزر طراز قديم.

المصدر: سبوتنيك