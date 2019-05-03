الأردن: تصاعد أزمة استقبال رئيس بلدية سياحا صهاينة

أعلن عضو مجلس بلدية الكرك، خالد بقاعين، تقديم استقالته احتجاجا على استقبال رئيس البلدية، إبراهيم الكركي، سياحا صهاينة في البلدية ومساعدتهم في رحلة سياحية بالمحافظة.

وقال البقاعين وهو عضو بـ “الحزب الشيوعي الأردني” على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه قدم استقالته رفضا لما أقدم عليه رئيس البلدية.

وعقدت فعاليات شعبية اجتماعا مساء الخميس بمجمع النقابات المهنية بالكرك، بحثت خلاله القضية التي آثارت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أفادت، يوم الأربعاء 1 مايو الجاري، بأن مساعدة رئيس بلدية الكرك، إبراهيم الكركي، لسياح صهاينة أثارت الجدل في المحافظة.

ونقل موقع “خبرني” الأردني عن وسائل إعلام عبرية قولها إن الكركي ساعد مجموعة من السياح الصهاينة، للدخول إلى موقع سياحي يمنع الدخول إليه.

المصدر: وكالات