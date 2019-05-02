اصفرار العين خلل وظيفي في بعض أجهزة الجسم

يحدث اصفرار العينين إذا كان لديك اليرقان، ويحدث اليرقان عندما تنقسم المكونات الحاملة للأكسجين في الدم ، والتي يطلق عليها الهيموجلوبين ، إلى البيليروبين ولا يقوم جسمك بإزالته.

ومن المفترض أن ينتقل البيليروبين من الكبد إلى القنوات الصفراوية، وفي حالة عدم حدوث أي جزء من هذه العملية ، يتراكم البيليروبين في الجلد ويؤدي إلى ظهور اللون الأصفر عليه، وهو ما قد يظهر أيضا على عينيك.

يعكس اصفرار العينين حالة طبية مؤكدة ، ويمكن أن يحدث وفقا لتقرير موقع “healthline” بسبب خلل وظيفي في الجسم

ويعالج الكبد وظائف مهمة عديدة للجسم ، بما في ذلك تحطيم خلايا الدم الحمراء، الحالات التي تؤثر على عمل الكبد يمكن أن تؤدي إلى اصفرار العينين تندب أو تليف الكبد قد يحدث بسبب إدمان الكحول، أو عدوى أو سرطان بالكبد، مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، وهو حالة تحدث عادة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويمكن أن يسبب الالتهاب الكبدي A و D و E اليرقان ، ولكن هذه الأسباب أقل شيوعًا لليرقان من التهاب الكبد B و C.

كما يربط الأطباء بعض الحالات الوراثية مع تليف الكبد، و تشمل هذه الحالات نقص صباغ الدم ، والذي يؤدي إلى تجمع الحديد الزائد في الكبد وتؤثر على وظيفته

وينتج الكبد الصفراء التي تجمع بعد ذلك في المرارة، و المرارة هي المسئولة عن إطلاق الصفراء لمساعدة الجسم على هضم الدهون، ويتصل مرة أخرى إلى الكبد عبر القنوات الصفراوية، وقد يحدث اليرقان إذا أصبحت القنوات الصفراوية مسدودة، هذا الانسداد بسبب تكون حصوات في المرارة.

المصدر: الصحة