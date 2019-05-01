الاول من ايار/مايو في كوبا مع مادورو وضد ترامب

جرت مسيرة الاول من ايار/مايو في كوبا الاربعاء تحت الشعار المزدوج لدعم الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، ومهاجمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي هدد الجزيرة بحصار “شامل”.

وقد بدأ مئات آلاف الكوبيين بالتظاهر في الساعة 7.00 (12.00 ت غ) في ساحة الثورة بوسط هافانا، في حضور الرئيس ميغيل دياز-كانيل وسلفه راوول كاسترو، تحت شعار “وحدة، عزم وانتصار”.

وفي تغريدة كتبها دياز-كانيل قبل بدء التظاهرة، “سنقدم ردا قويا وحازما وثوريا على التصريحات المليئة بتهديدات واستفزازات واكاذيب وتشهير من قبل امبراطورية اليانكي”. واضاف “كوبا تؤكد اننا احرار، أسياد، مستقلون واشتراكيون”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية