قوى الامن الداخلي: مقتل مروج مخدرات في الضبية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:” في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، ولا سيما في منطقة المتن الشمالي من قبل عصابة منظمة يديرها المطلوب “ع. ز.” الملقب بأبو سلة وهو من أبرز تجار المخدرات في لبنان.

وبعد التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى التوصل الى تحديد هوية الشخص الذي يقوم بنقل حقائب المخدرات من التاجر المذكور الى منطقة المتن، ومن ثم توزيعها على مروجين في مناطق مختلفة، ويدعى: س. أ. د. (مواليد عام 1982، لبناني) المقلب بـ “الجوهرجي”، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة واعمال الرصد والتعقب التي دامت لأكثر من شهرين، قامت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 30/4/2019 باعتراض سيارة الأخير في محلة الضبية خلال قيامه بنقل حقائب المخدرات الى المروجين، معرفين عن صفتهم الرسمية، فحاول الفرار صادما عدة آليات عسكرية، عندها جرى كسر الزجاج الامامي لتوقيفه، غير انه لم يمتثل فأطلقت عدة عيارات نارية تحذيرية، عندها أقدم على صدم أحد العناصر حيث أصيب في قدمه، فأعطيت بعد ذلك الأوامر لإطلاق النار على السيارة المستخدمة من قبله بهدف توقيفه، تعرض على اثرها للاصابة ونقل للمستشفى للمعالجة وما لبث ان فارق الحياة.

بتفتيشه وتفتيش سيارته، ضبطت داخل حقيبتين كمية كبيرة من المخدرات المعدة للتوزيع، كما عثر على كمية من المواد المخدرة داخل جيبه. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام