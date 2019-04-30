محتجون يغلقون شارعاً رئيسياً بالخرطوم احتجاجاً على قرار المجلس العسكري فتح الطرق والجسور

أغلق عشرات المحتجين السودانيين الثلاثاء، شارعاً رئيسياً في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على قرار المجلس العسكري بفتح بعض الطرق والجسور، التي يسيطر عليها المحتجون قرب القيادة العامة للقوات المسلحة،مما اعتبره المعتصمون محاولة لفض الاعتصام، وذلك بعد فشل المعارضة والمجلس العسكري مساء أمس الاثنين، في التوصل لاتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي المشترك. وأفاد مراسل “سبوتنيك” بأن عشرات المعتصمين يغلقون شارع النيل احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور والمسارات بمنطقة القيادة العامة للجيش والمناطق المجاورة لها قبل تسليم السلطة للمدنيين.

وقال أحد المعتصمين لوكالة “سبوتنيك”، “سنغلق شارع النيل بالخرطوم لمدة ساعة الهدف منه عصيان مدني وإجبار المواطنين عدم الوصول لاماكن عملهم”. فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي بأنه سيعقد هذا الصباح مؤتمرا صحفيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية