  الرئاسة الأفغانية: واشنطن وكابول تصران على حوار بين الأفغان

أعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان السبت أن واشنطن وكابول تصران على ضرورة إجراء “حوار بين الأفغان”، وذلك بعد محادثات أجراها مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد مع الرئيس أشرف غني. وتأتي زيارة خليل زاد في إطار جولة في المنطقة، وسيتوجه بعد كابول إلى قطر التي تستضيف المحادثات بين الأميركيين وحركة طالبان. وقال البيان أن خليل زاد “أطلع الرئيس (الأفغاني) ومسؤولين حكوميين آخرين على جولاته وخططه للسلام”، مضيفاً أن “الجانبين أكدا ضرورة إجراء حوار أفغاني بين الحكومة الأفغانية وطالبان بإشراف الحكومة الأفغانية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية