طرق بسيطة وفعّالة للتغلب على الحر الشديد

في موسم الصيف، تزداد حرارة الطقس وخاصةً في البلاد العربية، ويمكن مقاومة هذه الحرارة في المنزل من خلال أجهزة التبريد، ولكن يكون الأمر صعباً خارج المنزل، من خلال بعض الطرق البسيطة، يمكن التغلب على الحر الشديد خلال الصيف:

1- شرب كثير من الماء: للماء أهمية كبيرة في الحفاظ على رطوبة الجسم، ولذلك يجب الإهتمام بشرب كميات كبيرة من الماء للتخلص من الحرارة الشديدة. لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، بل إجعل زجاجة الماء رفيقتك أينما ذهبت، وتناول قدر منها كلما تذكرت. ولا تقتصر فوائد شرب الماء على ترطيب الجسم، بل هي ضرورية لعملية التمثيل الغذائي والهضم وغيرها من الأمور.

2-تناول الأطعمة المقاومة للحرارة: هناك بعض الأطعمة التي تساعد في مقاومة حرارة الطقس، لأنها تساعد في ترطيب الجسم، ولذا ينصح بالإكثار منها في موسم الصيف. يعتبر البطيخ أهم الفواكه الصيفية التي تساعد على ترطيب الجسم، وكذلك الشمام والفراولة. كما أن الخيار والخس والكوسا من الخضروات الغنية بالماء، أيضاً يساعد الزبادي البارد في زيادة برودة الجسم.

وفي المقابل، لا يفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين لأنها تزيد من انتاج الحرارة الأيضية بالجسم، وبالتالي يمكن أن تزيد من فقدان الماء.

ويوصى بتناول وجبات صغيرة للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة، لأن الوجبات الكبيرة والدسمة تتطلب من الجسم مجهود كبير لهضمها، وهذا يعني رفع حرارة الجسم.

3-تناول المشروبات الباردة: ينصح بشرب عصير الليمون بالنعناع لأنه من المشروبات المرطبة، كما أن أي عصير طازج ستجعلك تشعر بالإنتعاش وتتغلب على حرارة الجو. وبشكل عام، ينصح بشرب النعناع المعروف بخصائصه في التبريد كونه يحتوي على المنثول بكمية كبيرة، سواء شرب شاي بالنعناع ساخن أو بارد.

فهناك معتقد خاطىء أن المشروبات الساخنة تزيد من حرارة الجسم، فعلى العكس، تساعد المشروبات الساخنة في خروج العرق من الجسم وتهدئته، كما أن شرب ماء جوز الهند من الوسائل الطبيعية لترطيب الجسم وتنشيطه بعد الشعور بالخمول بسبب الحرارة.

ويمكن أيضاً شرب الحليب البارد لتهدئة الحرارة في الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ويضاف له العسل لمزيد من الفائدة.

4-ارتداء الملابس القطنية: يجب الإبتعاد عن أي ملابس مصنوعة من ألياف صناعية في موسم الصيف، لأنها تسبب حرارة الجسم الشديدة، كما أنها تؤدي للشعور بالحكة. وينصح بارتداء الملابس القطنية والألوان الفاتحة وليس الداكنة، حيث أنها الأقل تأثراً بأشعة الشمس، ويفضل أن تكون الملابس فضفاضة.

5- الإستحمام بماء بارد: وفي حالة عدم التواجد بمكان يسمح لك بالإستحمام، فيمكن أن تقوم بغسل القدمين والمعصمين والوجه بماء بارد لتقليل الشعور بالحرارة. كما يمكن وضع القدم ومنطقة الكاحل في ماء مثلج، فهذا يضمن تخفيض حرارة الجسم كله.

6-تطبيق جيل الألوفيرا: يساعد جيل الألوفيرا في خفض درجة حرارة الجسم، ولذلك يمكن تطبيقه على البشرة للحصول على فوائده وتقليل الشعور بالحرارة في نفس الوقت. وبدلاً من تطبيقه على البشرة، يمكن شرب عصير الألوفيرا لتحقيق النتيجة ذاتها.

7-وضع قطعة من الثلج على الجبين: طريقة أخرى فعالة لتقليل الحرارة هي وضع قطعة من الثلج على الجبين لبضع دقائق، فهي تساعد في تبريد الجسم بشكل كبير. ويمكن استخدام حاوية الثلج الطبية لنفس الغرض، من خلال وضعها على الرأس ومختلف أنحاء الجسم.

8-حماية الجسم من أشعة الشمس: يجب البقاء بعيداً عن أشعة الشمس في الفترة التي تشتد خلالها، وإن كنت مضطراً لذلك، فلتقي جسمك منها عن طريق ارتداء القبعة وتطبيق واقي الشمس. أيضاً تجنب ممارسة الأنشطة المجهدة والتمارين الرياضية التي تزيد من حرارة الجسم في النهار، حيث تكون الحرارة شديدة.

المصدر: ويب طب