جريحان جراء انفجار في مصنع للصلب في ويلز في المملكة المتحدة

أصيب شخصان ب”جروح طفيفة” ليل الخميس الجمعة جراء “انفجار” في مصنع “تاتا ستيل” للصلب في بلدة بورت تالبوت في ويلز في المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار مرتبط بي”قطار يقل معدنا منصهرا”،أدى إلى اندلاع حرائق صغيرة وأضرار في بعض المباني الموجودة في الموقع.

وقالت الشرطة نقلا عن رجال الإطفاء إنه “لا يوجد داع للقلق من تداعيات خطرة لدخان الحرائق”، وأكدت كذلك الخدمة الجوية للشرطة الوطنية إرسالها لمروحية إلى المكان.

وفي بيان نشر على تويتر، قال الفرع البريطاني لهذه الشركة الهندية العملاقة لتصنيع الصلب “يمكننا التأكيد أن اثنين من عمالنا أصيبا بجروح طفيفة جراء انسكاب للحديد السائل لدى تواجدهما في المصنع”.

المصدر: الوكالة الفرنسية