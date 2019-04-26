توسك: الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار شراكته الاقتصادية مع اليابان

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع ​اليابان​ حيز التنفيذ في شهر شباط المقبل، مشددا على دعم ​الاتحاد الأوروبي​ لليابان واستمرار شراكتهما الاستراتيجية.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ و​رئيس وزراء اليابان​ ​شينزو آبي​، بعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي واليابان، أوضح أن “استراتيجيتنا في شراكتنا مع اليابان لم تتغير فهي مبنية على الديمقراطية والتجارة الحرة ومنذ أشهر كان هناك أكبر اتفاق تجاري حر مع اليابان وهذه رسالة واضحة أن ​أوروبا​ و​طوكيو​ تقفان معا. ونحن نرحب بالتطبيق المؤقت لاتفاقية طوكيو والاتحاد الأوروبي في شهر شباط 2019”.

وشدد توسك على “دعم الاتحاد الأوروبي لقادة اليابان، والعمل معا في مجالات عدة، “بإمكان القادة في اليابان الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لهم. كما نحن نعمل على تعزيز تحالفنا في ​مكافحة الإرهاب​ ومكافحة التهديدات السيبرانية”.

بدوره، لفت يونكر إلى أهمية المنافسة العادلة في مجال التجارة العالمية، مؤكداً أن “قمة اليوم أعطتنا الفرصة لتقييم شراكتنا الاقتصادية منذ توقيع الاتفاقية مع اليابان منذ أشهر والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، فنحن بذلك أطلقنا وشكلنا سوق جديدة كبرى، تستفيد منها الجهتين. لأننا مقتنعين أن التجارة الحرة العالمية يجب أن تكون منافسة عادلة”.

المصدر: وكالات