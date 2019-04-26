آبي يؤكد ضرورة تجنب بريكست من دون اتفاق “بجميع الوسائل”

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس ضرورة تجنب بريكست من دون اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة “بجميع الوسائل” في حين تستخدم الشركات اليابانية بريطانيا بوابة لأوروبا.

ويزور آبي بروكسل عقب قمة في 10 نيسان/أبريل وافق خلالها قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل مرة جديدة موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان محددا في السابق في 29 آذار/مارس الفائت، لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر حدا أقصى.

وقال آبي في مؤتمر صحافي في بروكسل وإلى جانبه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، “علينا تجنب بريكست من دون اتفاق بجميع الوسائل”.

واعتبر أن انسحابا منظما أمر ضروري لأن شركات يابانية استثمرت كثيرا في بريطانيا كدولة في الاتحاد الأوروبي وهي تحتاج إلى “استقرار قانوني” بالإضافة إلى شفافية.

وقال آبي الذي كانت تصريحاته تترجم بشكل فوري. “نأمل بشدة أن يكون ممكنا للشركات اليابانية مواصلة” أعمالها في المملكة المتحدة. وأضاف “بالنسبة إلى اليابان، فإن المملكة المتحدة هي بوابة أوروبا” مشيرا إلى أنه قال الأمر نفسه إلى يونكر وتوسك ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وتابع “نأمل في حصول بريكست بشكل سلس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية