تدابير سير بسبب اصلاح مضخة في نفق البربير غدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي: “سيقوم فريق صيانة الأنفاق بإصلاح مضخة في نفق البربير، على المسلك المتجه من المتحف باتجاه البربير، لمدة ثلاث ساعات، اعتبارا من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 15.00 من يوم غد الجمعة 26/4/2019، ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى خارج النفق. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام