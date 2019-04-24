وزير البترول المصري: تنفيذ مشروعين ضخمين لتكرير النفط بـ2.3 مليار دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أنه جار تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد على أرض محافظة أسيوط بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار.

وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية لتوسعات معمل تكرير أسيوط أن المشروعين الجديدين سيسهمان في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة.

وأكد الملا أن زيادة طاقات التكرير تمثل أولوية للوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف وتأكيدها على سرعة تطوير صناعة التكرير وزيادة الطاقات التكريرية التي تمتلكها مصر من خلال المشروعات الجديدة التي تسهم في تأمين احتياجات البلاد ودعم مشروع مصر القومي لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول.

كما تابع الوزير موقف التوسع في تنفيذ مشروعات خطوط نقل المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد لتلبية احتياجات الاستهلاك بهذه المحافظات من كافة أنواع الوقود.

وأوضح المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول أنه يتم استقبال وتخزين ونقل الزيت الخام والبوتاغاز والمنتجات البترولية المختلفة في محافظات الصعيد عن طريق شبكة من الخطوط الممتدة بينها وبين مختلف مناطق الجمهورية ويتم تداول حوالي 7.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والبوتاغاز والمنتجات البترولية عن طريق خطوط أنابيب منطقة الصعيد.

المصدر: روسيا اليوم