الإعلان عن نتائج فرز كل الأصوات في انتخابات رئاسة أوكرانيا

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوز المرشح لرئاسة أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في السباق الانتخابي بنتيجة قياسية بعد فرز 100 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأوضحت اللجنة أن زيلينسكي حصد 73.22 بالمئة من الأصوات مسجلا بذلك نتيجة قياسية في تاريخ انتخابات الرئاسة الأوكرانية، بينما حصل منافسه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، على دعم 24.45 بالمئة من أصوات الناخبين.

وصوت لصالح زيلينسكي، حسب معطيات اللجنة المركزية، نحو 13.5 مليون مواطن أوكراني، فيما أيد بوروشينكو حوالي 4.5 مليون آخرين.

وتشير معلومات اللجنة إلى أن زيلينسكي فاز في كل محافظات أوكرانيا باستثناء لفوف.

ووصلت نسبة المشاركة في الاقتراع، حسب نتائج دراسة المعطيات من كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 199، إلى 61.73 بالمئة.

ومع ذلك أوضحت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، تاتيانا سليباتشوك، أن هذه المعلومات لا يمكن اعتبارها نهائية لأنها تعتمد على البروتوكولات الإلكترونية ولا تزال حتى الآن تجري عملية دراسة نسخها الأصلية.

وشهدت أوكرانيا، يوم 21 أبريل، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وحقق زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم يشارك سابقا في الحياة السياسية الأوكرانية، تقدما ضخما على منافسه بوروشينكو الذي اعترف بنتيجة الانتخابات لكنه تعهد بعدم الانسحاب من السياسة معلنا عزمه العودة للرئاسة عام 2024.

المصدر: وكالات