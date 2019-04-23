الرئيس بري لقائد اليونيفيل: لبنان مستعد لتثبيت الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية باشراف الامم المتحدة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قبل ظهر اليوم في عين التينة، قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، وجرى عرض للاوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الاسرائيلية المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية.
واكد الرئيس بري استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الازرق باشراف الامم المتحدة.
واعرب الجنرال ديل كول عن امكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الامن والاستقرار.
واعرب الجنرال ديل كول عن امكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الامن والاستقرار.
المصدر: الوكالة الوطنية