ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في كولومبيا إلى 28 قتيلا على الاقل

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق تربة أدى إلى طمر منازل في جنوب غرب كولومبيا إلى 28 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الإثنين.

وعثر على 11 جثة خلال عملية إنقاذ في روساس بمنطقة كاوكا، حيث أعلن الأحد مقتل 17 شخصا عند وقوع الانزلاق، وفق ما أعلنت وكالة إدارة المخاطر والكوارث على تويتر، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين ويتضاءل الأمل في العثور عليهما على قيد الحياة، وفق ما ذكر مصدر في إدارة الكوارث.

وقال مسؤول جهاز الإطفاء المحلي إن قوة الانزلاق تجعل من غير المرجح العثور على أحياء.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة تهدد بالتسبب بانزلاق تربة آخر، وتسجل كولومبيا تساقط أمطار غزيرة منذ أيام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية