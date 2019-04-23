الرئاسة التركية ترفض وصف مهاجمي زعيم المعارضة بالإرهابيين

رفضت الرئاسة التركية التعامل مع المعتدين على زعيم المعارضة في البلاد، رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، كمال قليجدار أوغلو، كإرهابيين، مشددة على أن حق الاحتجاج محمي دستوريا.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حديث لصحفية “صباح” المحلية: “حق الاحتجاج في بلدنا يخضع للحماية الدستورية، كما أن المسار القضائي أطلق بحق من أقدم على العنف منتهكا الحدود الدستورية أثناء الحادثة، غير أننا لا نقبل معاملة مواطنينا كإرهابيين لأنهم احتجوا على رئيس حزب الشعب الجمهوري، للخطاب الذي استخدمه وعلى التحالفات التي أقامها خلال فترة الانتخابات”.

وأعرب ألطون عن أسفه لتعرض قليجدار أوغلو للاعتداء، وشدد على أنه لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال العنف، فيما أكد أنه من الخطأ وصف المحتجين عليه بـ”مجموعة من الأشخاص الغاضبين المتطرفين” و”شبكة إجرامية منظمة”.

وأوضح ألطون أن “إقامة حزب الشعب الجمهوري تحالفا مع حزب الشعوب الديمقراطي الامتداد السياسي لمنظمة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية، وإعلان حزب الشعوب الديمقراطي فوزه عقب الانتخابات المحلية، أثارا حفيظة الغالبية العظمى في المجتمع”.

وتابع متسائلا: “كيف للسيد قليجدار أوغلو أن يتجاهل أن من قام بقتل الجندي الشهيد الذي شارك في مراسم تشييعه، هي منظمة بي كا كا الإرهابية التي قال عنها قبل الانتخابات إنها لن تعتدي على تركيا؟”.

وبيّن أنه من الجلي أن محاولة إقامة تحالف سياسي يتجاهل موقف المجتمع من الإرهاب ستؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها.

المصدر: وكالات