المجلس العسكري الانتقالي في السودان يشكر الحكومة السورية

شكر ممثل الخارجية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الوزير المفوض بدر الدين الجعيفري، الحكومة السورية لتسهيلها إعادة مواطنين سودانيين علقوا بمناطق سيطرة “داعش” في سوريا والعراق.

كما شكر المجلس العسكري أيضا الجهات المختصة الأخرى بشمال وشرق سوريا لتسهيلها نقلهم من الشمال الشرقي السوري إلى العاصمة دمشق ومنها إلى الخرطوم.

وقال المجلس في بيان إنه “في إطار جهود الدولة لإعادة المواطنين السودانيين العالقين بالمناطق التي كان يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء المجلس، تسلمت وزارة الخارجية اليوم 5 من الأيتام السودانيين العالقين في الشمال الشرقي السوري”.

وأضاف أن أعمارهم تتراوح ما بين الثالثة والخامسة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمهم لذويهم.

وبين المجلس العسكري الانتقالي أنه وجه وزارة الخارجية بمواصلة ومضاعفة جهودها لإعادة جميع العالقين في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: وكالات