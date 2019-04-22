لقاء الأحزاب في طرابلس: لوقف الهدر والفساد ومساعدات الجمعيات الوهمية

شدد “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية” في طرابلس، في بيان بعد اجتماعه الدوري في مكتب منفذية “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في الجميزات، على “أهمية وضرورة وقف الهدر والفساد والمساعدات للجمعيات الوهمية، ووقف رواتب من يأتي في بداية كل شهر دون ان يقوم باي عمل، وليس خفض رواتب القطاع العام أو السعي لتقليصها”.

كما شدد على “ضرورة وأهمية اعتماد معيار واحد في التعامل، مستمد من القوانين والأنظمة، والابتعاد عن التعامل بمعايير مزدوجة مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص”.

وحذر “من مغبة العودة إلى استنفارالعصبيات والغرائز الطائفية والمذهبية والعنصرية، في محاولة لحماية البعض وتكريس مقولة الخطوط الحمر التي تمنع تحقيق العدالة وتغطي الفساد ونهب المال العام، في مرحلة تتطلب المزيد من التضامن وتعزيز الوحدة الوطنية لتجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد”.

ورأى “أهمية وضرورة الإسراع بالتواصل مع سوريا لإيجاد حل لمعضلة النازحين يؤمن عودتهم الى بيوتهم وقراهم، وكذلك استعادة العلاقات المميزة بين البلدين التي نص عليها اتفاق الطائف الذي تحول إلى دستور للبلاد”.

وحذر “من السعي الأميركي- الصهيوني- الرجعي، لاعادة توسيع رقعة الفوضى وتهديد الاستقرار في العديد من العالم العربي، بهدف تمرير صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام