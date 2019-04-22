الطقس في لبنان غداُ قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الثلاثاء غائماً جزئياً صباحاً يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية كما يبقى خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى و خلال الليل على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٣٠٠ متر.

– الحالة العامة:

ينحسر اليوم المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط الذي يبقى تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع .

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية . تتساقط امطار متفرقة أحياناً و يتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة لفترة محدودة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الجنوبية .يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٢٠٠ متر خلال الليل و في ساعات الصباح الاولى .

– الثلاثاء: غائم جزئياً صباحاً يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية كما يبقى خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى و خلال الليل على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٣٠٠ متر.

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيأ مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 9 و 19 درجة، فوق الجبال تتراوح ما بين 1 و 10 درجات، في الأرز تتراوح ما بين -4 و 2 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 3 و 10 درجات

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و ٣٠ كلم/س .

– الانقشاع: جيد يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٠ % .

– حال البحر: مائج .

– حرارة سطح الماء: ١٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية