تأخر راتبه فحرق بيته وقتل خمسة من جيرانه!

قالت شرطة كوريا الجنوبية، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما أمس الأربعاء (17 أبريل/نيسان 2019)، بعدما أضرم النار في شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعنا، بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

وقال ضابط شرطة في مدينة جينجو، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سول، إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر، ثم هاجم سكانا آخرين في المبنى فروا من النيران باستخدام سلم. ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كما أصيب 13 شخصا آخرين، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

من جهة آخرى، قال الرجل، الذي جرى إلقاء القبض عليه في موقع الحادث بعد مواجهة قصيرة مع الشرطة، إنه ارتكب هذه الجرائم “بسبب شعوره بالظلم بسبب تأخر تلقيه أجوره”، فيما قال الجيران إن الرجل يعاني من مشاكل عقلية.

المصدر: dw.com