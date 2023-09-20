كوريا الجنوبية.. اتهام 17 جنديا أمريكيا بجرائم مخدرات

اتهمت شرطة كوريا الجنوبية 17 جنديا أمريكيا و5 أشخاص آخرين بترويج أو استخدام ماريجوانا اصطناعية وصلت إلى البلاد عبر الخدمة البريدية للجيش الأمريكي.

وقالت الشرطة إنها لم تعتقل أيا من الجنود الأمريكيين، لكنها طلبت من النيابة توجيه اتهامات ضد جميع الأشخاص الـ22، مبينة أنه تم اعتقال مواطن فلبيني ومواطن كوري جنوبي.

وذكرت الشرطة في بيونجتايك، حيث تقع قاعدة “كامب همفريز” التابعة للجيش الأمريكي، أن جنديا أمريكيا يبلغ من العمر 24 عاما تلقى حوالي 12 أونصة من الماريجوانا الاصطناعية من خلال خدمة البريد العسكري، لافتة إلى أنه تم تهريب المادة على شكل سائل السجائر الإلكترونية ومختلطة بسائل التبخير.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء أي من المشتبه بهم الـ22، إلا أن 7 منهم من بينهم 5 جنود متورطون في بيع المخدرات، والمدنيين الآخرين هما زوجة جندي وخطيبة جندي آخر، والـ12 الآخرين كانوا يتعاطون، وثلاثة عملوا كوسيط.

وقالت الشرطة إنها صادرت حوالي 2.7 أوقية من المخدرات، و12850 دولارا من العائدات المشتبه بها من بيعها، خلال التحقيق الذي تضمن تنفيذ أوامر تفتيش متعددة في القواعد الأمريكية في بيونجتايك ومدينة دونجدوتشيون.

وأفاد تشا مين سيوك، أحد كبار المحققين، بأن التحقيقات المتعلقة بالمخدرات كانت واحدة من أكبر التحقيقات التي شملت جنودا أمريكيين في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن معظم توزيع المخدرات تم في قواعد أمريكية، من خلال تواصل الجنود على تطبيق “سناب شات”.

يذكر الماريجوانا الاصطناعية هي مادة غير قانونية في كوريا الجنوبية، التي وفق قوانينها عندما تنتهي الشرطة من التحقيق الجنائي، يقوم المدعون العامون بمراجعته، وفي بعض الأحيان يقومون بتحقيقاتهم الخاصة، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون لوائح اتهام أم لا.

المصدر: نيويورك تايمز